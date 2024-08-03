Дело полковника Симоненко: У замглавы МЧС нашли 250 миллионов рублей, 50 объектов недвижимости и 20 машин

Дело кубанского полковника Сергея Симоненко приняло неожиданный поворот. Оказалось, что у замглавы МЧС по Краснодарскому краю нашли 250 миллионов рублей, 50 объектов недвижимости и 20 машин - и всё это "добро" было нажито за время службы.