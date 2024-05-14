В Ереване задерживают участников протестов, требующих отставки Пашиняна

Полиция Еревана начала задерживать оппозиционных активистов, которые с раннего утра пытаются блокировать центральные улицы армянской столицы с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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