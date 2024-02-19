В Минобороны РФ подтвердили попытку атаки ВСУ на Брянскую область

Минобороны РФ: средствами ПВО уничтожен беспилотник ВСУ над Брянской областью Сакина Нуриева Shutterstock Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Брянской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии