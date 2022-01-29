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«Кайрат» просматривает 20-летнего защитника из второй лиги Камеруна

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что «Кайрат» просматривает 20-летнего защитника Давида Экве. «20-летний футболист из Африки присоединился к алматинскому клубу несколько дней назад.

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