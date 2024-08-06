В Дальнереченске прорвало защитную дамбу

Защитную дамбу прорвало в микрорайоне Мясокомбината в Дальнереченске Приморского края из-за высокого уровня воды, сообщило 6 августа ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального министерства по делам ГО и ЧС.
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