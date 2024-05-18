Донецк Халык Республикасыннан, Шахтёрсктан, Иҗаудан килгән имамнар белән дә аралашып алырга насыйп булды.
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Донецк Халык Республикасыннан, Шахтёрсктан, Иҗаудан килгән имамнар белән дә аралашып алырга насыйп булды.