ЦБ РФ сообщил о росте реструктуризаций до 4,8 трлн рублей в июне

В июне объем рискованных реструктуризаций российских банков достиг 4,8 трлн рублей, превысив показатель 2022 года на 1,5 трлн рублей.
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