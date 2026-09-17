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Царьград

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ЦБ РФ сообщил о росте реструктуризаций до 4,8 трлн рублей в июне

ЦБ РФ сообщил о росте реструктуризаций до 4,8 трлн рублей в июне

В июне объем рискованных реструктуризаций российских банков достиг 4,8 трлн рублей, превысив показатель 2022 года на 1,5 трлн рублей.

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