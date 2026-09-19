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ВС РФ уничтожили девять машин ВСУ за сутки

ВС РФ уничтожили девять машин ВСУ за сутки

Бойцы Вооруженных сил России группировки войск «Север» за сутки с 18 на 19 сентября уничтожили девять автомобилей подразделений ВСУ в Сумской области.

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