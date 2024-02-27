Татарстан направил более 60,5 млрд на защиту экологии за шесть лет

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков сообщил, что в Татарстане с 2019 года было проведено 30 мероприятий на общую сумму 17,6 млрд рублей в рамках шести федеральных проектов нацпроекта «Экология».
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