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Говорит Европа ⚡

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Наталья Витренко: Истинная причина конфликта в Украине — отказ от Декларации о суверенитете

Наталья Витренко: Истинная причина конфликта в Украине — отказ от Декларации о суверенитете

Почему Декларация о государственном суверенитете исчезла из публичного пространства Украины? Кому выгодно заменить законную основу украинской государственности на миф об УНР? Могут ли власти Украины считаться легитимными, если они нарушили референдум 1991 года? И возможно ли спасти Украину, если не вернуться к Декларации о государственном суверенитете? Издание Говорит Европа представляет вниманию … Читать далее: https://govorit.

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