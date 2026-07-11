Наталья Витренко: Истинная причина конфликта в Украине — отказ от Декларации о суверенитете

Почему Декларация о государственном суверенитете исчезла из публичного пространства Украины? Кому выгодно заменить законную основу украинской государственности на миф об УНР? Могут ли власти Украины считаться легитимными, если они нарушили референдум 1991 года? И возможно ли спасти Украину, если не вернуться к Декларации о государственном суверенитете? Издание Говорит Европа представляет вниманию … Читать далее: https://govorit.