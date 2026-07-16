Индия: По меньшей мере один человек погиб и около 120 получили ранения после того, как, как сообщается, произошла давка в районе Маркикоте-лейн в Пури, штат Одиша, во время массового шествия, связанного с индуистским фестивалем Ратха-ятра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии