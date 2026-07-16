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Контрафронт

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Индия: По меньшей мере один человек погиб и около 120 получили ранения после того, как, как...

Индия: По меньшей мере один человек погиб и около 120 получили ранения после того, как, как сообщается, произошла давка в районе Маркикоте-лейн в Пури, штат Одиша, во время массового шествия, связанного с индуистским фестивалем Ратха-ятра.

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