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Если курит человек, то коротким будет век.

Если курит человек, то коротким будет век.

31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. В 2024 году он проходит под девизом ´Защитить детей от вмешательства табачной промышленности´ и направлен на поддержку усилий, призванных положить конец появлению табачных изделий, специально ориентированных на молодежь.

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