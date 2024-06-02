Если курит человек, то коротким будет век.

31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. В 2024 году он проходит под девизом ´Защитить детей от вмешательства табачной промышленности´ и направлен на поддержку усилий, призванных положить конец появлению табачных изделий, специально ориентированных на молодежь.