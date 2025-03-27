Онколог назвала особенности миеломной болезни

В преддверии Международного дня действий против миеломы 28 марта врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала «Известиям» о симптомах этого заболевания, его диагностике, лечении и профилактике.
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