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Пиоли о 0:0 с «Ньюкаслом»: «Милан» доминировал по всем статьям, но не использовал легкие возможности. Меньян ощутил дискомфорт, но ничего серьезного, говорит»

Пиоли о 0:0 с «Ньюкаслом»: «Милан» доминировал по всем статьям, но не использовал легкие возможности. Меньян ощутил дискомфорт, но ничего серьезного, говорит»

«Игру оценить очень легко, потому что мы доминировали по всем статьям, но не использовали некоторые, скажем прямо, легкие голевые возможности.

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