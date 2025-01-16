Сириец Абдуллах привёз в Россию 14-летнюю жену. "И что вы мне сделаете?"

Русский компас Фото: ИА Регнум Девочка беременна уже вторым ребенком. Что победит: сирийские культурные "ценности" или российское правосудие? Дарина ЕРМОЛАЕВА В декабре в поле зрения подмосковных правоохранительных органов попала необычная семья.
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