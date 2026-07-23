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Журнал «Профиль»

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Гражданин Каин: 80 лет со дня рождения Александра Кайдановского

Гражданин Каин: 80 лет со дня рождения Александра Кайдановского

23 июля исполняется 80 лет со дня рождения Александра Кайдановского. Многие знают его по ролям поручика Лемке в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» и, конечно же, Сталкера в одноименном фильме Тарковского.

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