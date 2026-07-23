Гражданин Каин: 80 лет со дня рождения Александра Кайдановского

23 июля исполняется 80 лет со дня рождения Александра Кайдановского. Многие знают его по ролям поручика Лемке в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» и, конечно же, Сталкера в одноименном фильме Тарковского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии