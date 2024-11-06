Тунец тут даже не плавал: что продают россиянам вместо деликатесной рыбы

Когда-то с ловом «морской говядины» у нас в стране не было никаких проблем. Консервы freepik.comВсем нам уже успели внушить, что здоровье японцев и высокая продолжительность их жизни напрямую связано с их высоким потреблением рыбы и прочих морепродуктов.