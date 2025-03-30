NYT: в США решили назвать цели ВС РФ «точками интереса», чтобы не обострять

Американские военные решили дислокацию российских войск вместо «целей» называть «точками интереса», чтобы иметь возможность говорить, что «не передавали» разведданные с координатами российских целей украинским войскам, 30 марта сообщается в статье The New York Times.
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