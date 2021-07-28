Пенсия инвалидам 1 группы в 2022 году: последние новости, размер, изменения

Каков размер пенсии инвалидов 1 группы в 2022 году? Упрощение оформления ЕДВ, последние новости, измененияКаков размер пенсии инвалидов 1 группы в 2022 году? Упрощение оформления ЕДВ, последние новости, изменения Содержание Упрощение оформления ЕДВ Размер пенсии инвалидов 1 группы в 2022 году Размер ЕДВ для инвалидов в 2022 году Стало известно, как изменится пенсия инвалидам 1 группы в 2022 году: последние новости в пенсионном законодательстве должны будут упростить процесс оформления выплат и улучшить качество жизни незащищенной социальной группы россиян, имеющих проблемы со здоровьем.