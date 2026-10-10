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Мировое обозрение

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Новак: Россия готова поставить США и партнёрам 300 тыс. тонн дизеля в октябре

Новак: Россия готова поставить США и партнёрам 300 тыс. тонн дизеля в октябре

Главное в тезисах: Тезис 1: Вице-премьер Александр Новак заявил о готовности России экспортировать 300 тыс.

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