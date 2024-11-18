Удары вглубь России западными ракетами нужно наносить без их предварительного анонсирования. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем видеообращении заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, потерявший легитимность после истечения срока президентских полномочий.
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