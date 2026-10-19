В Свердловской области волонтеры ищут 12-летнюю шахматистку-вундеркинда. Об этом сообщает Е1. 12-летняя школьница не вернулась домой после участия в шахматном турнире 18 октября.
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