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На 93 году жизни умер легендарный бразильский тренер Марио Загалло

На 93 году жизни умер легендарный бразильский тренер Марио Загалло

Легендарный бразильский тренер Марио Загалло умер на 93 году жизни, передает ESPN. "Выражаем солидарность членам его семьи и болельщикам в этот скорбный час", - сказал президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

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