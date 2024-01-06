На 93 году жизни умер легендарный бразильский тренер Марио Загалло

Легендарный бразильский тренер Марио Загалло умер на 93 году жизни, передает ESPN. "Выражаем солидарность членам его семьи и болельщикам в этот скорбный час", - сказал президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.
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