Аргументы недели

98 709 подписчиков

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Утром в субботу, 22 июля, на Крымском мосту было временно перекрыто движение автотранспорта. Соответствующую информацию предоставили в оперативном телеграм-канале о ситуации на переправе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх