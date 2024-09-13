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Запад уже свыкся с потерей Донбасса – Карасев

Запад уже свыкся с потерей Донбасса – Карасев

Западные политики и военачальники уже не верят в возможность возвращения Донбасса в состав Украины.

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