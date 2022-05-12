Сушинский об «Авангарде»: «Не согласен с информацией, будто игроки не хотят ехать в Омск. Уверен, дело не в прописке клуба»

Максим Сушинский не согласен с информацией о том, что игроки не хотят ехать в Омск. Бывший президент «Авангарда» оценил действия клуба в межсезонье.

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