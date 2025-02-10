Доброе утро)☀️ Ученые выяснили, что по утрам у людей самое лучшее настроение. А еще хорошее настроение у людей в понедельник….
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Доброе утро)☀️ Ученые выяснили, что по утрам у людей самое лучшее настроение. А еще хорошее настроение у людей в понедельник….