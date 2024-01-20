Бастрыкин взял на контроль ЧП с оторванными телефоном руками под Иркутском

Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam/dpa Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ЧП в Иркутской области, где 14-летней девочке оторвало кисти рук во время игры в телефоне.