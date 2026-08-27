Скончалась театровед и оперный критик Ирина Горбунова

Российский театровед и оперный критик Ирина Горбунова скончалась на 67-м году жизни, сообщили в пресс-службе Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), в котором она ранее работала.
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