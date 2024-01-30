Перепутье перед войной: Пентагон обдумывает ответ на смертельный удар беспилотника в Иордании

Глава Пентагона Ллойд Остин говорит, что президент Байден «не потерпит нападений на силы США», но Катар предупреждает, что ответные американские атаки в регионе могут подорвать переговоры Израиля насчет заложников.
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