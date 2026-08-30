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FiNE NEWS

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Российский посол заявил об утрате доверия к Швейцарии как площадке для переговоров

Россия практически утратила доверие к Швейцарии как к месту для проведения политических переговоров. Об этом заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, комментируя заявление швейцарского МИД о готовности стать площадкой для нового раунда переговоров по Украине.

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