Погода в феврале на Дону:  проливные дожди, мокрый снег и до +13 °С

Синоптик рассказала, какой будет погода в Ростовской области в феврале. В Ростовской области в последний месяц зимы средняя температура воздуха ожидается около многолетней нормы, а вот количество осадков будет больше нормы.
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