США уничтожили противокорабельную ракету хуситов в Йемене

Соединенные Штаты «с целью самообороны» нанесли удар по противокорабельной ракете в Йемене, которая была подготовлена к запуску хуситами по судам в Красном море, сообщает пресс-служба Центрального командования США.
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