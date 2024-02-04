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США уничтожили противокорабельную ракету хуситов в Йемене

США уничтожили противокорабельную ракету хуситов в Йемене

Соединенные Штаты «с целью самообороны» нанесли удар по противокорабельной ракете в Йемене, которая была подготовлена к запуску хуситами по судам в Красном море, сообщает пресс-служба Центрального командования США.

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