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Рогов сообщил, что ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

Рогов сообщил, что ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

В ночь на 30 апреля украинские войска предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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