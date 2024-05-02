Важна не длина выходных, а умение ими пользоваться!😉 Собираемся с силами) Два дня работаем – и снова отдыхаем, поскольку суббота и воскресенье (в воскресенье, 5 мая – Пасха).
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Важна не длина выходных, а умение ими пользоваться!😉 Собираемся с силами) Два дня работаем – и снова отдыхаем, поскольку суббота и воскресенье (в воскресенье, 5 мая – Пасха).