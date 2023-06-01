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Певица Глюкоза рассказала об отличии петербуржцев от москвичей

Певица Глюкоза рассказала об отличии петербуржцев от москвичей

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) сравнила жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Комментарий артистки опубликовало издание «Мослента».

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