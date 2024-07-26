Литва решила дополнительно выделить €20 млн на боевые дроны

Решение выделить дополнительные средства в объеме €20 млн на приобретение беспилотников военного назначения и подготовку инструкторов приняли литовские власти, сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас 26 июля в соцсети X.
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