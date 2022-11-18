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Оразов получил травму и не сыграет с ОАЭ

Полузащитник «Актобе» и сборной Казахстана Рамазан Оразов пропустит товарищеский матч против ОАЭ. Информацию подтвердила пресс-служба КФФ.

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