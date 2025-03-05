Дело генерала Оглоблина о взятке от пермского завода направили в прокуратуру

Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в размере 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта», направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.