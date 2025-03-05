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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Дело генерала Оглоблина о взятке от пермского завода направили в прокуратуру

Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в размере 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта», направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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