Дело генерала Оглоблина о взятке от пермского завода направили в прокуратуру

Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в размере 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта», направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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