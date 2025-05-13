Минобороны России: Черноморский флот отмечает 242-ю годовщину со Дня основания

Черноморский флот отмечает 242-ю годовщину со Дня основания Черноморцы с достоинством и честью выполняют свой воинский долг, мужественно несут свою нелегкую службу по обеспечению безопасности Российской Федерации, защите её национальных интересов.
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