В НАТО признали, что подписанный с Ельциным документ устарел, и готовят новую стратегию отношений с Россией

Чувак лезет к вам в дом, и рассказывает что это в Ваших же интересах...? Тащит с собой оружие нападения и рассказывает, что никому не угрожает... НАТО думает, что здесь все дохи?? Это неЛоху Зе можно впаривать... Россия не расширяется в сторону ЕС... в отличие от блока НАТО

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Не интересует нас вообще-то ваше мнение , поскольку вас не интересует наше . Придёт время и мы отзовём все наши договоры и делайте с ними что захотите , а с вами будем разбираться в суде и при вашем разгроме . Америка уже давно должна быть уничтожена как нация и государство .