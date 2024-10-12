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В НАТО признали, что подписанный с Ельциным документ устарел, и готовят новую стратегию отношений с Россией

В НАТО признали, что подписанный с Ельциным документ устарел, и готовят новую стратегию отношений с Россией

Европейская версия Politico пишет: в НАТО разработают новую стратегию по России. По данным издания, о пересмотре своей политики относительно отношений с Москвой министры обороны стран-членов Альянса будут говорить уже на следующей неделе.

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Комментарии
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владимир рябченко
Чувак лезет к вам в дом, и рассказывает что это в Ваших же интересах...?  Тащит с собой оружие нападения и рассказывает, что никому не угрожает... НАТО думает, что здесь все дохи?? Это неЛоху Зе можно впаривать... Россия не расширяется в сторону ЕС... в отличие от блока НАТО
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не интересует нас вообще-то  ваше мнение , поскольку вас не интересует наше . Придёт время и мы отзовём все наши договоры и  делайте с ними что захотите  , а с вами будем разбираться в суде и при вашем разгроме . Америка уже давно должна быть уничтожена как нация и государство .
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7 час.
radiofree
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6 час.

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