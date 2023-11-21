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Андрей Мозалев: «Больше не хочу вспоминать свой прокат на Олимпиаде. Стараюсь о нем не думать»

На Олимпиаде в Пекине Мозалев занял 19-е место. — Твои слова после короткой программы в Самаре «хочу счастливую радостную жизнь, а не вот это вот все» взбудоражили болельщиков.

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