Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дайджест главных событий за неделю. 14-20 октября 2024

Мы продолжаем наши обзоры основных событий за неделю.На этой неделе важнейшим (на самом деле нет, просто наиболее показательным относительно реального положения вещей) событием была презентация «плана победы» Зеленского.

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карюкалов вячеслав
Хм.
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9 час.
radiofree
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8 час.

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