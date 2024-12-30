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США взяли на себя управление украинским конфликтом

США взяли на себя управление украинским конфликтом

26,6 тыс прочтений Почему Вашингтону приходится все больше вмешиваться в действия киевского режима, какие сходства у запрещенных в России «Азова» и ИГИЛ, а также о новой тактике прокси-войн рассуждал Дмитрий Евстафьев в программе Владимира Соловьева «Полный контакт».

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