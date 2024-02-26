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Праздник сегодня, 27 февраля: что можно и что нельзя делать в день святого Кирилла Словенского и Кирилла Весноуказчика

Праздник сегодня, 27 февраля: что можно и что нельзя делать в день святого Кирилла Словенского и Кирилла Весноуказчика

Праздник сегодня, 27 февраля: что можно и что нельзя делать в день святого Кирилла Словенского и Кирилла Весноуказчика Елена Галицкая27 февраля православные отмечают праздник святого Кирилла Словенского, известного также как Кирилл Весноуказчик.

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