БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Отдайте все порты американцам! Борзота янки не знает границ

Отдайте все порты американцам! Борзота янки не знает границ

Едкий натр Zконсерватор, монархист, реакционер))) Новая атака конгрессовской старпер-кавалерии на Китай - Марк Келли (на фото), Марко Рубио (антикитайская активность без Марко - деньги на ветер) и Рик Скотт (называемый в США Dick Scott за свою исключительную говнистость) внесли законопроект "Закона об отчётности стратегических портов".

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Комментарии
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Дмитрий Танцюра
Я б конечно тоже , хотел немножко сверх-тяжёлых  судёнышек натопить в прок , да и многое верно эфиоп гутарит , но у меня ещё речных портов много и реки строить надо .Кланяться хоть умеет ?
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7 час.
Aнатолий Райков
Мировыми портами владеть они захотели?А может ядерный фугас они от Чебурашки на Пентагон хотят или все прибрежные зоны от Посейдонить хотят.Запомните где был Вашингтон,скоро и его не будет,у нас это не заржавеет.
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5 час.

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