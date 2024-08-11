Отдайте все порты американцам! Борзота янки не знает границ

Я б конечно тоже , хотел немножко сверх-тяжёлых судёнышек натопить в прок , да и многое верно эфиоп гутарит , но у меня ещё речных портов много и реки строить надо .Кланяться хоть умеет ?

Aнатолий Райков

Мировыми портами владеть они захотели?А может ядерный фугас они от Чебурашки на Пентагон хотят или все прибрежные зоны от Посейдонить хотят.Запомните где был Вашингтон,скоро и его не будет,у нас это не заржавеет.