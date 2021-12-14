Илон Маск собрался делать ракетное топливо из углекислого газа

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который в настоящее время является самым богатым человеком в мире по версии Forbes, объявил о старте программы по использованию углекислого газа из атмосферы и превращении его в ракетное топливо.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который в настоящее время является самым богатым человеком в мире по версии Forbes, объявил о старте программы по использованию углекислого газа из атмосферы и превращении его в ракетное топливо.
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