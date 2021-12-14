РОСБАЛТ

645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Антонов
    Дело его будет жить!Суд в Лондоне дал...
  • Svet Alex
    Какая необъяснимая радость! У нас в ПИтере одно метро строится  в течение десяти лет, а в благородной Москве десять м...«Какая радость! М...
  • Ali
    Какая разница кто автор письма. Вот кто автор секты антиваксеров - этот вопрос более интересен.Источник Znak.com...

Илон Маск собрался делать ракетное топливо из углекислого газа

Илон Маск собрался делать ракетное топливо из углекислого газа

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который в настоящее время является самым богатым человеком в мире по версии Forbes, объявил о старте программы по использованию углекислого газа из атмосферы и превращении его в ракетное топливо.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх