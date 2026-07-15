Западный Берег и сектор Газа: по меньшей мере четыре человека были убиты и еще несколько получили ранения в Дейр-эль-Балахе, провинция Дейр-эль-Балах, около раннего утра по местному времени, после того как израильский авиаудар поразил жилой дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии