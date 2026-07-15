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Контрафронт

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Западный Берег и сектор Газа: по меньшей мере четыре человека были убиты и еще несколько получили...

Западный Берег и сектор Газа: по меньшей мере четыре человека были убиты и еще несколько получили ранения в Дейр-эль-Балахе, провинция Дейр-эль-Балах, около раннего утра по местному времени, после того как израильский авиаудар поразил жилой дом.

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