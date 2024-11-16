Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Трудно  судить  о таланте  пол  отзывам современников. Сейчас многие  и Пугачёву  считают  великой.Мария Ермолова — ...
  • Walery
    В РФ мясо есть, а в Союзе его не было?  Сравните цены и поймите - в Союзе мясо ели все!  В РФ не каждый сможет позвол...Сделано у нас
  • Владимир Акулов
    Один  старый  дед в  ВОВ  воевал  ,  но  попал  в  плен  в  Крыму...В 1945  г  зимой   самолеты  союзников  страшно  ...Как немцы попытал...

Сделано у нас

Сделано у нас

Производство мяса выросло на 33% с 2014 года Большинство российских регионов уже достигли или превысили рекомендуемый уровень потребления мяса, что стало следствием увеличения собственного производства на 33% с 2014 года, до 12 млн т, следует из данных Россельхозбанка, с которыми ознакомились «Известия» 10 октября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Светлый
А я, например, индюшку люблю. где ж мне ее мяска добыть???
Ответить
8 час.
W
Walery
В РФ мясо есть, а в Союзе его не было?  Сравните цены и поймите - в Союзе мясо ели все!  В РФ не каждый сможет позволить на столе говядину... например. Именно поэтому в магазинах РФ она есть...
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх