Сделано у нас

Производство мяса выросло на 33% с 2014 года Большинство российских регионов уже достигли или превысили рекомендуемый уровень потребления мяса, что стало следствием увеличения собственного производства на 33% с 2014 года, до 12 млн т, следует из данных Россельхозбанка, с которыми ознакомились «Известия» 10 октября.
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Комментарии
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Валерий Светлый
А я, например, индюшку люблю. где ж мне ее мяска добыть???
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8 час.
W
Walery
В РФ мясо есть, а в Союзе его не было? Сравните цены и поймите - в Союзе мясо ели все! В РФ не каждый сможет позволить на столе говядину... например. Именно поэтому в магазинах РФ она есть...
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5 час.
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