Сделано у нас

А я, например, индюшку люблю. где ж мне ее мяска добыть???

W

Walery

В РФ мясо есть, а в Союзе его не было? Сравните цены и поймите - в Союзе мясо ели все! В РФ не каждый сможет позволить на столе говядину... например. Именно поэтому в магазинах РФ она есть...