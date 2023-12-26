Наследие Древнеримских Сатурналий

Древнеримские Сатурналии — это празднества, во время которых рабы повелевали своими хозяевами. Начиная примерно с V века до нашей эры, каждый год 17 декабря (а несколько сот лет спустя праздник продлили до 23 декабря) господа прислуживали своим рабам, а те высказывали все, что они о них думают, не боясь возмездия.